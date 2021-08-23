بالصور – درة تكشف عن فستانها المفضل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة درة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صور جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها خلال حضورها مؤخراً فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وظهرت درة في الصور بإطلالة مميزة وكشفت في تعليقها أن هذا الفستان هو المفضل لديها.

وتفاعل متابعو درة مع صورها ،والتي نالت الكثير من التعليقات الإيجابية من محبيها.

من ناحية أخرى تنتظر درة عرض الجزء الثاني من مسلسل “زي القمر” حيث تقوم ببطولة حكاية “غالية”، ويشاركها البطولة آيتن عامر، صابرين، أحمد حلاوة، محسن منصور، لبنى ونس وغيرهم.

كما تشارك درة في فيلم “الكاهن” مع جمال سليمان، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب.