للأسبوع الثاني.. "فري جاي" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفظ فيلم الحركة الكوميدي "فري جاي" المستوحى من عالم ألعاب الفيديو بصدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، وذلك بعد عطلة نهاية الأسبوع الثانية لبدء عرضه رغم تراجع إيراداته.

وبلغت الإيرادات 18,8 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام أولية نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويتناول الفيلم بطريقة مبسطة الحدود بين الافتراضي والواقعي، إذ يتمحور على قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد مصيرها بنفسها، مما يؤدي إلى إحداث خلل في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة التصميم.

وانخفضت مداخيل هذا الفيلم الكوميدي العائلي مقارنة بالأسبوع الأول لعرضها، حين حققت حوالي 28 مليون دولار.

ومع ذلك رأى الخبراء أن هذه النتائج تبقى قوية في ضوء استمرار إلقاء جائحة كوفيد-19 بظلها على قطاع السينما، وحؤول العاصفة الاستوائية "هنري" في شمال شرق الولايات المتحدة دون ارتياد قسم من الجمهور دور العرض.

وبلغ المجموع التراكمي لإيرادات الفيلم 112 مليون دولار.

وحل في المركز الثاني فيلم جديد هو "باو باترول: ذي موفي"، الذي حقق 13 مليون دولار بين الجمعة والأحد.

ووصفت مجلة "فرايتي" بـ"المشرّفة" نتائج فيلم الرسوم المتحركة هذا الموجه للأطفال الصغار الذين لا يزالون غير مؤهلين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويتناول "باو باترول: ذي موفي" قصة صبي يدعى رايدر ومجموعة جراء شجاعة تساعده في إنقاذ سكان مدينة أدفنتشرفيل من رئيس بلديتها الشرير.

وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم المغامرات العائلي "جانجل كروز" من شركة "ديزني" الذي حقق 6,2 مليون دولار.

والفيلم المستوحى من إحدى ألعاب مدن الملاهي التابعة لـ"ديزني" يروي مغامرات الطبيبة ليلي هافتن (تؤدي دورها إميلي بلانت) وشقيقها (جان وايتهال) في غابة الأمازون.

أما شريط الرعب "دونت بريذ 2" الذي يتناول جرائم قتل يرتكبها عسكري سابق كفيف، فاستقر في المركز الرابع، محققاً 3,8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية لعرضه.

وحل خامساً فيلم "ريسبكت" الذي يروي سيرة ملكة موسيقى السول أريثا فرانكلين، بإيرادات بلغت 3,8 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية:

6- "ذي سويسايد سكواد" (3,4 مليون دولار)

7- "ذي بروتيجيه" (2,9 مليون دولار)

8- "ذي نايت هاوس" (2,9 مليون دولار)

9- "ريمينسينس" (مليونا دولار)

10- "بلاك ويدو" (1,2 مليون دولار).