شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء جسدوا مصطفى النحاس فى ذكراه.. أبرزهم أحمد راتب ومحمود الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ56 على رحيل الزعيم الوطني مصطفي النحاس، إذ رحل في 23 أغسطس عام 1965، وكان أحد أبرز السياسيين المصريين في القرن العشرين، حيث تولى منصب رئيس وزراء مصر ورئيسًا لمجلس الأمة، وساعد على تأسيس حزب الوفد وعمل زعيمًا له من 1927م إلى 1952 عندما تم حل الحزب، ساهم كذلك في تأسيس جامعة الدول العربية.

وكعادة الفن دائمًا فى تناوله الشخصيات التاريخية وتقديمها فى العديد من الأعمال، كانت شخصية الزعيم مصطفي النحاس ضمن قائمة الشخصيات المهمة التى خلد الفن ذكراها من خلال مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، لعب فيها عدد من الفنانين شخصيته، أبرزهم:





مخلص البحيريقدم الفنان مخلص البحيري شخصية "النحاس" خلال أحداث مسلسل "رد قلبي" عام 1998، من بطولة هدي سلطان وحسن حسني ومحمد رياض وأحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم، قصة يوسف السباعي، إخراج أحمد توفيق.

وتدور أحداث المسلسل حول رب أسرة يعمل في قصر أحد أمراء الأسرة المالكة، يربط الحب بين ابنه علي وإنجي ابنة الباشا منذ الصغر، ومع مرور الأيام يصبح علي ضابطا، ويكتشف علاء شقيق إنجي العلاقة بين أخته وعلي، فيلح علي والده لطرد والد علي من عمله، وتتظاهر إنجي بقبول خطبة أحد الأمراء لها لتحمي حبيبها، يعتقد علي أن إنجي تغدر به، وتتوالي الأحداث.



فهمي الخولي فهمي الخولي جسده الفنان فهمي الخولي خلال مسلسل "أوراق مصرية"، من بطولة صلاح السعدني وفريدة سيف النصر وفنانين أخرين، تأليف طه حسين سالم، إخراج وفيق وجدي.

ويتناول الأحداث السياسية في مصر بداية من حكم الملك فؤاد، ومن بعده الملك فاروق، ويعرض الصراعات في الحرب العالمية الأولى، وحركة المقاومة الشعبية ضد المستعمر البريطاني، وحتى وفاة عبد الناصر سنة 1970.





صلاح عبد اللهقدم النجم صلاح عبد الله شخصية مصطفي النحاس عام 2007 في مسلسل "الملك فاروق"، من بطولة تيم حسن ووفاء عامر وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله، تأليف لميس جابر، إخراج حاتم علي.

يجسد المسلسل حقبة حكم الملك فاروق الأول وحياته، بعد أن ورث عرش مصر عن أبيه الملك فؤاد وانتهى حكمه بقيام ثورة يوليو 1952 ونفي الملك فاروق إلى خارج مصر.





محمد متوليظهرت شخصية مصطفي النحاس في مسلسل "ملكة في المنفي" من خلال تجسيد الفنان محمد متولي، والمسلسل من بطولة نادية الجندي ومحمود قابيل وكمال أبو رية، تأليف راوية راشد، إخراج محمد زهير رجب، وتدور أحداثه حول قصة حياة الملكة نازلي بكل ما مرت به.





أحمد راتبلعب الفنان أحمد راتب شخصية الزعيم مصطفي النحاس خلال مسلسل "الجماعة" عام 2010، من بطولة إياد نصار وحسن الرداد وعزت العلايلي وسوسن بدر وصلاح عبد الله، تأليف وحيد حامد، إخراج محمد ياسين، ويجسد المسلسل قصة حياة حسن البنا والإخوان المسلمين.





محمود الجنديكان الفنان محمود الجندي أخر من جسد شخصية "النحاس" في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة " عام 2016، والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم: صابرين ومحمد الشرنوبي ومحمود عبد المغني ورياض الخولي، تأليف وحيد حامد، إخراج شريف البنداري، اضطر وحيد حامد إلى كتابة جزء ثاٍن للمسلسل بعد أن فوجئ بالعديد من التفاصيل والأحداث الخاصة بجماعة الإخوان، التي يصعب بلورتها بالكامل في 30 حلقة فقط.