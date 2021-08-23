شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تهديد طريفة من منى زكي لأحمد حلمي بعد فيديو صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة منى زكي رسالة تهديد طريفة إلى زوجها النجم أحمد حلمي، بعد نشره لفيديو لها وهى تحاول تسجيل برومو لحلقتها فى برنامج صاحبة السعادة، مع الفنانة إسعاد يونس، ونشر حلمي رسالتها له عبر واتس اب وهي تقول له :"بتهزر أنت نزلت الفيديو بجد! الناس يقولوا إيه عليا عبيطة مثلا.. ماشي أكيد عندي ليك فيديوهات كتير، مش هتنازل أبدا إني أعمل فيك حركة زي دي".

ورد حلمي عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :" مش أنا اللي اتهدد.. طيب أهوه".



احمد حلمي

وكانت ظهرت منى زكى فى الفيديو وهى تحاول تسجيل برومو للحلقة، لدعوة متابعيها وجمهورها لمشاهدة الحلقة، إلا أنها فشلت فى قول الكلام بالترتيب المناسب، وقالت :"استنونى مع صاحبة إسعاد فى.."

وبعد محاولة فاشلة فى تسجيل البرومو، مازحت منى أحمد حلمى، وقالت له: "مبعرفش أقول الحاجات دى بجد"، وطالبها حلمى بمحاول التسجيل مرة أخرى، وقالت له: "أنا اتبسطت بس مش هعرف أقول البرومو، خلاص متصورش، بجد ماتنزلش دا نبقى نصور واحد تانى"، ليرد عليها :"أكيد مش هنزل الهبل دا، الناس تقول علينا إيه عبط".

وعلق حلمى على الفيديو الذى نشره عبر فيسبوك :" اوعي حد يقول لها اني نزلت الفيديو".