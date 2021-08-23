كليب "ثابت" لمحمد رمضان يتخطى 20 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تخطى كليب "ثابت" للفنان محمد رمضان حاجز الـ20 مليون مشاهدة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وطرح محمد رمضان كليب ثابت يوم 16 يونيو الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

"ثابت" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

وأحيا الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا، يوم الجمعة الماضي، في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي.

وتوافد الجمهور منذ عصر الجمعة على الساحة التي يقام بها حفل محمد رمضان والذي يحمل عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وقدم خلال الحفل باقة من الأغاني وسط تفاعل الجمهور