إليسا توجه رسالة قاسية للسياسيين في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة قاسية للسياسيين والقادة، بشأن الأوضاع السيئة في بلدها لبنان.

وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " صار عندي قناعة إنه كل السياسيين و القادة وزعما الطوائف بدون استثناء عارفين شو عم بصير وشو بدو يصير بلبنان ومتآمرين مع أطراف إقليمية من إيران لأمريكا وحتى إسرائيل تا يدمروا كل شئ بلبنان على البطيء"

وتابعت إليسا: "هيدي حرب أقوى بكتير من حرب المدافع والصواريخ وهيدا، اسمو الجيل الرابع من الحرب".

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.