في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة تسمية عبد السلام النابلسي بـ"الكونت دي نابلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم الاثنين 23 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل عبد السلام النابلسي، إذ أنه من مواليد 1899 .

وسُمي عبد السلام النابلسي بـ"الكونت دي نابلس"، وكشف الراحل عن قصة الاسم في لقاء نادر ببرنامج"نجوم على الأرض"، وقال إن أول من أطلق عليه لقب "الكونت" هو صديقه العزيز الفنان يوسف وهبي.

وأكد النابلسي أن سبب تسميته بهذا الاسم يعود لمظهر أرستقراطيته وطريقة حياته وكلامه، مشيرا إلى أنه "إنسان ظريف وممتاز".

وتابع أن الناقد الفني المعروف وجيه رضوان هو من أسماه بـ"دي نابلس"، ليصبح اللقب "الكونت دي نابلس".

وأضاف أن الإذاعي اللبناني جورج إبراهيم الخوري، هو من أطلق عليه اسم "دوق أوف روشا" ، مشيرا إلى أن الجماهير كانت تنتظر تلقيبه بعد هذه الألقاب التي حصل عليها بلقب "صاحب الجلالة" وهو ما نقله له الإذاعي اللبناني.

عبد السلام النابلسي ولد في 23 أغسطس عام 1899، في "عكار" شمال طرابلس اللبنانية، وتعود جذوره إلى مدينة "نابلس" الفلسطينية، التي عمل جده بها قاضيًا، ومن بعده والده أيضًا، وعندما بلغ الـ 20 من العمر أرسله والده ليكمل دراسته، فالتحق بالأزهر وحفظ به القرآن، ونبغ في اللغة العربية، بجانب اللغة الفرنسية والإنجليزية.

وشارك "النابلسي" نجوم كبار مثل إسماعيل يس، وعبد الحليم حافظ، محمد فوزي وفريد الأطرشن وظل متمتعًا بلقب أشهر عازب في الوسط الفني، حتى وصل إلى الـ 60 من عمره، ثم تزوج من إحدى معجباته في بيروت، وتُدعى "جورجيت سبات"، إلا أن زواجهما تم دون علم أسرتها، والتي أرغمته على تطليقها بعد فترة قصيرة.

وفي 5 يوليو عام 1968، توفي عبدالسلام النابلسي، إثر أزمة قلبية حادة، وبعد وفاته تم اكتشاف أنه كان مريضًا بالقلب، وأنه أخفى عن كل من حوله حقيقة مرضه، خوفًا من أن يمتنع المنتجين والمخرجين عن منحه أدوارا في أعمالهم.