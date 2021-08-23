سوسن بدر وهالة فاخر ومنة فضالي في كواليس فيلم "أزمة قلبية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا تجمعها بأبطال فيلم "أزمة قلبية"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهر في الصور النجوم: سوسن بدر، خالد سليم، هالة فاخر، وتوني ماهر ضمن كواليس العمل.

وعلقت منة على الصور: "الحبايب كلهم في صورة.. فيلم أزمة قلبية.. هتتفرجوا على فيلم جامد، إخراج العسل دكتور مرقس عادل، عشرة العمر الجميل خالد سليم.. والقمر سوسن بدر.. وأم دم خفيف هالة فاخر.. والمشكلة بقى توني ماهر.. إنتاج الريماس.. مدير التصوير محمد عز العرب".

يذكر أن فيلم "أزمة قلبية" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني ماهر وغيرهم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين ألماظ، وعادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.