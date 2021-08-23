الامارات.. إكسبو 2020 يعلن عن «إيقاعات» و«سهرات» تلون ليالي دبي

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن برنامج موسيقي عالمي، يأخذ زوار الحدث إلى عوالم النغم بألوانها وثقافاتها المختلفة، وذلك عبر فعاليتين متميزتين، الأولى مهرجان «إيقاعات إكسبو» الشهري المتميز، الذي يطير بالزوار في رحلة حول العالم، عبر الموسيقى والإبداع والثقافة. والثانية سلسلة من الأعمال الموسيقية المشتركة، تحت مسمى «سهرات إكسبو».



وستزخر الفعاليتان بالألوان والإبداعات والثقافات، وذلك طوال فترة انعقاد الحدث الدولي، الذي تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر المقبل، وتمتد على مدار ستة أشهر.

وسيضم برنامج المهرجانات أيضاً، عروضاً موسيقية، وأخرى راقصة، وعروضاً مرئية، وغنائية وسردية، تقليدية ومعاصرة. ومن أبرز الفعاليات التي تتخلل هذه المهرجانات، عروض بأداء ثنائي الدريب بوب الهندي «باريخ أند سين»، إلى جانب المتخصص في موسيقى اللوب، والمتأهل إلى نهائيات النسخة الأسترالية من برنامج «إكس فاكتور» جايمي ديفيل.

فضلاً عن أنغام القيثارة والصوت العذب لمؤلف الأغاني والمغني المقيم في دولة الإمارات، روني سركيس، والفرقة العربية الكائنة في دولة الإمارات «آز بير كاسبر»، التي ابتكرت قطعاً سمفونية غنية، وفرقة «نون» المؤلفة من ثلاثة أعضاء مقيمين في دولة الإمارات، والمعروفة بإيقاعاتها المميزة من موسيقى الفانك، وبالإيقاعات الأفريقية والهندية، والمؤثرات الإلكترونية.

ينطلق البرنامج الغني والمتنوع مع «إيقاعات العالم»، في شهر أكتوبر المقبل، ويضم فنانين من كل أنحاء العالم. وتتزامن «إيقاعات اليوبيل»، مع اليوبيل الذهبي للدولة، في شهر نوفمبر، وتركز على الفنانين الذين انطلقوا من دولة الإمارات.

وفي شهر ديسمبر، سيمثل مهرجان «إيقاعات القبائل»، احتفالاً ثقافياً بالأنواع الموسيقية العرقية والعالمية المتعددة للموسيقى، والفنون، والعروض الراقصة التي يزخر بها العالم، فيما سيستمتع محبو الفن المعاصر والحديث، في شهر يناير 2022، باستعراض «إيقاعات المدن»، الذي يستضيف فنانين من نيودلهي إلى نيويورك.

وفي شهر فبراير، تحتفي «إيقاعات الصحراء» بفنانين من المجتمعات المقيمة في الصحراء في منطقة العالم العربي، وشمال أفريقيا، قبل أن توحد «إيقاعات الجُزر» موسيقى الجُزر، تحت شعار واحد، عندما تنتهي سلسلة المهرجانات في شهر مارس.

وتشمل حفلات سهرات إكسبو الغنائية، الملحن ومؤلف الأغاني والمنتج السوري، إياد الريماوي، إلى جانب فرقة الأوركسترا الخاصة به، التي ستؤدي مقطوعات موسيقية، تتفرد بمزجها الألحان الشرقية بالغربية الكلاسيكية، والمغنية ومؤلفة الأغاني الأردنية دينا ستارز، وفرقة الفانك روك، الحائزة عدة جوائز «كارل أند ذا ريدا مافيا».

والموسيقي ومؤلف الأغاني والمغني التشيلي سيرخيو كتالان، والمغنية ومؤلفة الأغاني الصربية ألكسندرا كرستيتش، وفرقة الآلات الموسيقية المتعددة «جاي أند فو»، المؤلفة من ستة أفراد مقيمين في دبي، التي تُعرف بأنغام موسيقى الفولك الممزوجة بالجاز، وآلات النفخ، مع إيقاعات موسيقى الريغي والسكا والموسيقى الغجرية، والمغنية الكولومبية لموسيقى البوب اللاتينية فاتينيزا.