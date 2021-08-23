بدور القاسمي تدعم مشروع إعادة بناء مكتبة في قطاع غزة

محمد الفلاح - الإثنين 23 أغسطس 2021

أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، عن تخصيص ريع الطبعة الأولى من كتابها الذي صدر بعنوان «العاصمة العالمية للكتاب»، لدعم مشروع إعادة بناء «مكتبة سمير منصور» في قطاع غزة بفلسطين.



وجاء هذا الخبر من خلال تغريدة على حساب الشيخة بدور القاسمي في «تويتر» أعلنت فيه عن مبادرتها بدعم المكتبات والمؤسسات الثقافية التي تضررت في قطاع غزة مايو الماضي، إذ شكرت الشيخة بدور القاسمي قراء كتاب «العاصمة العالمية للكتاب»، وأشادت بدورهم في دعم هذه المبادرة، التي ستستمر مع الطبعات المستقبلية للكتاب.

أسست «مكتبة سمير منصور» قبل 21 عاماً، واحتضنت أكثر من 100 ألف كتاب، بعدة لغات، في مختلف الأنواع الأدبية من الفلسفة والتاريخ والفن والرواية وكتب الأطفال.

وقال سمير منصور، مؤسس ومالك المكتبة: «نقدر كثيراً كل من ساهم في دعمنا لإعادة بناء المكتبة التي كانت وستبقى المتنفس العلمي والأكاديمي والترفيهي لأهل غزة، ونخص بالشكر الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، لحرصها على دعم قطاع النشر بكل أوجهه.

كما نشكر كل من ساهم في اقتناء الطبعة الأولى من كتاب العاصمة العالمية للكتاب، وكل من تبرع للمكتبة من كل مكان، فهذه المبادرة بثت الأمل في الحراك الأدبي في غزة وأهلها، في ظلّ الظروف الصعبة التي نمر بها والتي أسفرت عن ضياع نحو 100 ألف كتاب من مكتبتنا، باتت جميعها تحت الركام».

وأضاف: «من خلال هذا الدعم سنكمل افتتاح المكتبة جديدة في قطاع غزة قريباً، لنستقبل روّاد وعشّاق الكتب الذين يطمحون لاقتناء عناوينهم المفضلة في مختلف الحقول، لأننا نؤمن بقوة الكتاب في تأسيس الأجيال والمدن التي تعاني الصراعات والحروب للحفاظ على هوية المكان وأهله، وآمل أن نظل شركاء في صناعة المعرفة وغرس قيمة الكتاب في وعي المجتمع، لنحمي ذاكرتنا ونرسم مستقبلاً أجمل لبلادنا».

وصدر كتاب «العاصمة العالمية للكتاب» عن دار «كلمات» للنشر، التابعة لمجموعة «كلمات» باللغتين العربية والإنجليزية، ليعرف الأجيال الجديدة بالمبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو».

والاطلاع على مدن العالم الثقافية التي فازت بلقب العاصمة العالمية للكتاب منذ انطلاق المبادرة في 2001، بأسلوب قصصي مشوق، إذ أطلقت الشيخة بدور القاسمي الكتاب في مايو ضمن فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

أعلنت مؤسسة كلمات، المؤسسة الإنسانية المعرفية غير الربحية، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، عن توزيع 500 كتاب صوتي ومطبوع بطريقة برايل وحروف كبيرة، على الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في دولة الإمارات، بهدف الاستمتاع والاستفادة من أوقاتهم خلال العطلة الصيفية، وتحفيزهم على حب القراءة والتعلّم.