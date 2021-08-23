بعد إعلان مشاركتها في حفل محمد منير بالساحل.. أزمات جعلت روبي نجمة الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحوّل اسم الفنانة روبي إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، بسبب أغانيها وكذلك حفلاتها الصيفية وما يتعلق بها من شروط.

وأثارت خلال الساعات القليلة الماضية جدلاً واسعاً على السوشيل ميديا، بعد الكشف عن مشاركتها الكينغ محمد منير في الحفل المقرر إقامته يوم الخميس 26 آب (أغسطس) الحالي على المسرح الروماني، في منطقة مارينا بالساحل الشمالي.

وهاجم الجمهور الحفل بعد قيام الموقع المنظم له برفع أسعار تذاكر الدخول من 300 إلى 600 جنيه، ومنهم من اعترض على ظهور روبي في حفل غنائي مع الكينغ وقال الجمهور إنه اختيار غريب.

من المواقف التي جعلت روبي أيضاً في مرمى التركيز عبر السوشيل ميديا ما يلي:

شروط الحجاب

تصدّرت الفنانة المصرية ترند مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن تداول رواد السوشيل ميديا شروط حفلها الذي أحيته في الساحل الشمالي، وأقيم في 16 تمّوز (يوليو) الماضي، وقد أثارت غضب كثيرين من الفتيات بعد إعلان منعها المحجبات حضوره، حسب الشروط المتداولة، ما جعلها تخرج عن صمتها وتوضح عبر “إنستغرام”، قائلة: “أولاً مساء الخير في سوء فهم للموضوع… الشخص الذي كتب الشروط لم يكن مقصوداً منها أن الدخول مسموح للتربونات فقط، والمقصود منها أن دخول المحجبات ليس ممنوعاً، هو كتب توربون على أنه معنى الحجاب باللغة الإنكليزية، مثلما ما كتب هوت شورت بالضبط”.

أغنية “أمك وأبوك”

أثارت الأغنية الجديدة التي طرحتها في أول الشهر الحالي، حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر الجمهور من اسم الأغنية، وتساءلوا هل هي أغنية أم سبّ، حيث حملت اسم “أمك وأبوك”.

وتعد الأغنية أولى أغاني ميني ألبومها الجديد “على سهوة”، والذي يتم طرحه في صيف 2021 ويضم 5 أغنيات، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وكانت أولى أغانيها التي أثارت الجدل، في عام 2003 بعنوان “أنت عارف ليه”، من إخراج شريف صبري، حيث أثار الكليب الجدل بسبب جرأتها الشديدة حيث ظهرت فيه ببدلة رقص كاملة في الشارع.

هجوم حلمي عبدالباقي

كما تعرّضت لهجوم شديد من قبل المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، حيث وصف صوتها بالنشاز، وتساءل قائلاً: “من الذي منحها كارنيه النقابة”.

وأضاف: “اتفرجو هي دي الناس اللي بتشتغل فن والناس المحترمه الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجه…”.

حافية القدمين

وتعرّضت للانتقاد من قُبل جمهورها خلال الحفل الغنائي الذي أحيته بمدينة العلمين في 6 آب (أغسطس) الحالي، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، حيث ظلّت تتمايل على المسرح وترقص وتغني حتى تعرّض حذاؤها للكسر، لذا قررت أن تتخلى عنه لتكون أكثر راحة، حيث خلعته وأكملت الحفل وهي حافية القدمين، ما اعتبره البعض خارجاً عن حدود اللياقة.