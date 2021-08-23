شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان وحازم شاهين في قلعة صلاح الدين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حيث يقدم المغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلاً فى الثامنة مساء اليوم الإثنين 23 أغسطس على مسرح المحكى ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة.

يليه وفى العاشرة مساء تتغنى المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من اشهر اعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش ، عيش علي أعصابك، بنحب الحياة ، فيها الحياة ، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالاضافة الى باقه من أجمل اعمال زمن الفن الجميل .

فى سيق متصل تشارك كارمن سليمان فى مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى"، حيث تقدم دور نجلة بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى، وتقدم من خلاله عدد من الأغانى الاستعراضية، وهى من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى .

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير" فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخري بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .