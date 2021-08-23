اعتزال حلا شيحة يشعل أزمة جديدة.. ومعز مسعود يلجأ للقضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر المنتج معز مسعود مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي بسبب تصريحاته الأخيرة عن زوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة في برنامج "نص الكلام" للإعلامية راغدة شلهوب.

ونشر معز مسعود صورة من فيديو للحلقة عبر حسابه الشخصي على أنستقرام وكتب: ""طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيراً، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها".







وأضاف: "فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل مَن يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

جاء قرار معز مسعود بعد حديث الناقد طارق الشناوي في البرنامج، والذي حلل فيه قرارات حلا شيحة فيما يتعلق بالحجاب ومواقفها المتغيرة تجاه الفن والعمل بالتمثيل، مشيراً إلى أنها كانت تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد انفصالها عن زوجها السابق.

كما ربط الشناوي أزمات حلا شيحة الأخيرة بزواجها من معز مسعود، مستشهداً بزواجه سابقاً من الفنانة شيري عادل، وعدم قدرته على إجبارها على ارتداء الحجاب.