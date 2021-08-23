جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه جونيور

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"الخليج 365": احتفل الفنان السوري جورج وسوف بزفاف ابنه جونيور وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء، على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه على الإنستغرام مجموعة من الصور وفيديو من الحفل.



وظهر النجم السوري في الفيديو خلال غنائه لإبنه إحدى أغنياته بمشاركة الفنان زياد برجى، الذي ترك له “الميكروفون” ليغنى وسط تفاعل واسع من جانب الحاضرين.

ونشرت العروس إيلينا سركيس، صوراً من جلسة تصوير حفل زفافها، الذي أقيم في لبنان، وسط حضور عدد من المقربين ونجوم الفن.