صفاء جلال تكشف عن رأيها في أداء راندا البحيري بـ"مسرح الجريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة صفاء جلال، عن رأيها في أداء الفنانة راندا البحيري بعرض "مسرح الجريمة" التي تخوض بطولته.

ونشرت صفاء، صورة تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع القمر حبيبتي الجميلة راندا البحيري من عرض (مسرح الجريمة).. عرض تحفة وراندا جامدة موت".

مشروع "مسرح الجريمة" عبارة عن عرض كل 10 أيام، يحدث فيه جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، ثم يحدث تحقيق من خلال محقق يبحث في المشتبه بهم، ثم يأتي الدور على الجمهور ليصبح هو المحقق، على أن يشهد أخر يوم للمسرح عرض الجريمة كاملة وإعلان مرتكبها والفائز من الجمهور.

عرض "مسرح الجريمة" بطولة: راندا البحيري، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعي، نيللي الشامي، عبد الله عبد الغني، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدي، شيماء علي، مؤمن محمد، عادل دياب، ونور أبو البيه.

العرض من تأليف ورشة مسرح الجريمة، فورمات وإخراج محمد علام، ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقى أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم.