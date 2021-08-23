دنيا عبد العزيز تروج لمسرحية "زقاق المدق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة دنيا عبد العزيز لمسرحية "زقاق المدق"، المقرر عرضها على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ابتداء من 26 أغسطس الجاري.

ونشرت دنيا بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "زقاق المدق على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، ابتداء من 26 أغسطس".

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وهي بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

وتُعد "زقاق المدق" رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في زقاق صغير في أربعينيات القرن الماضي، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، وتدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.