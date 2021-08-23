الفيشاوي يواصل تحضيرات فيلمه الجديد مع المخرج عصام عبد الحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، في كواليس تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد مع المخرج عصام عبد الحميد.

ونشر الفيشاوي، الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد، بنحضر فيلم جديد كوميدي وفانتازيا".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "30 مارس" بدور العرض السينمائي، وذلك خلال الأيام المقبلة.

الفيلم بطولة نيللي كريم، أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى، ومحمد شاهين، تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.