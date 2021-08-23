شكرا لقرائتكم خبر عن محسن زايد.. سيناريست برع فى تحويل الروايات الأدبية لأعمال درامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ77 على ميلاد أحد أشهر كتاب السيناريو والحوار في السينما والتليفزيون المصري، الكاتب محسن زايد، الذي ولد في مثل هذا اليوم 23 أغسطس عام 1944، وقدم 16حوالي عملاً بين السينما والدراما، قد يبدو ذلك رصيدًا فنيًا ليس بالكبير ولكنه استطاع من خلاله أن يترك بصمته الخاصة في عالم السينما والدراما المصرية.

ويعتبر أكثر ما ميز السيناريست محسن زايد عن غيره هو قدرته علي معالجة عدد كبير من الأعمال الأدبية، وتحويلها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية ببراعة شديدة، ومن أبرزها:





"حمام الملاطيلي"

حول السيناريست محسن زايد رواية "حمام الملاطيلي" للأديب إسماعيل ولي الدين إلي فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم من إخراج صلاح أبو سيف وبطولة شمس البارودي ويوسف شعبان ومحمد العربي.

ويحكي الفيلم عن الشاب أحمد النازح من بلدته إلى القاهرة ليبحث عن عمل بجانب الدراسة، وتنشأ بينه وبين فتاة الليل نعيمة قصة حب وتأمل أن تعيش معه حياه نظيفة، فيضطر أحمد إلي العمل والمبيت في حمام الملاطيلي بالجمالية، وهناك يقابل رؤوف الرسام الشاذ جنسيا، وتتوالي الأحداث إلي أن تضطره الظروف للعودة إلي مدينته مرة أخري.

السقا مات

أقتبس محسن زايد قصة فيلم "السقا مات" من قصة بنفس الاسم ليوسف السباعي، من بطولة فريد شوقي وعزت العلايلي وشويكار وإخراج صلاح أبو سيف.

وتدور الأحداث في حي الحسينية حوالي عام 1921، حول شوشة السقا الذي يخاف من الموت خوفًا شديدًا لأنه بالنسبة له يسلب الأحبة، وقد أخذ منه زوجته، ويحاول شوشة تحفيز ابنه ليتحصل على المنصب الذي لم يستطع الحصول عليه طيلة حياته وهو منصب المسئول عن صنبور المياه، ويتقابل شوشة مع شحاتة الذي يعلم فيما بعد أنه مساعد تربي فيتشائم منه ويموت شحاتة ليحزن عليه شوشة حزنًا شديدًا وتنتابه حالة عصبية وهو يساعد في دفنه.





قلب الليلاقترن اسم محسن زايد باسم الأديب العالمى نجيب محفوظ دائما، حيث قدم عدد من أعماله الأدبية في الدراما المصرية، وكان من القلائل الذين استطاعوا أن يفهموا فلسفة محفوظ عن الوجود، ومنها رواية "قلب الليل" الت حولها إلي فيلم من بطولة فريد شوقي ونور الشريف وهالة صدقي وإخراج عاطف الطيب.

وتدور القصة حول (جعفر) الذي ينفر من سيطرة جده فيتمرد عليه، ويقوم بالزواج من راعية الغنم (مروانة) ليطرده الجد من قصره، ولا يستطيع هو تدبير معيشته هو ومروانة، فيتركها ويتزوج من السيدة الثرية (هدى)، والتي تنفق عليه، ليجد نفسه في صراع ﻹثبات ذاته.





ليلة القبض علي فاطمةحول "زايد" رائعة الكاتبة سكينة فؤاد "ليلة القبض علي فاطمة" إلي مسلسل تلفزيوني، من بطولة فردوس عبد الحميد وهالة صدقي وفاروق الفيشاوي وإخراج محمد فاضل.

وتدور أحداثه حول شاب يتهم أخته (فاطمة) بالجنون ويرسل مجموعة من مستشفى الأمراض العقلية للقبض عليها مستغلًا منصبه السياسي، تحاول فاطمة إلقاء نفسها من أعلى البناية، وتحكي للناس كيف أنها ربت أخيها وضحت من أجله ورفضت الزواج كما يستعرض العمل مشاركتها في المقاومة في بورسعيد ضد العدوان.





حديث الصباح والمساءاستطاع أن يقدم قصة نجيب محفوظ "حديث الصباح والمساء" بحرفية شديدة في الدراما، وقدم بطولتها مجموعة كبير من نجوم الفن منهم ليلي علوي وعبلة كامل ودلال عبد العزيز ودلال عبد العزيز وأحمد ماهر وخالد النبوي وإخراج أحمد صقر.

ويتناول العمل تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات من خلال خطوط درامية متشابكة.