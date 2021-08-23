“من وين يا حسرة”.. شاهد كيف ردت ليلى اسكندر على سبب عدم انجابها طفل ثان!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 05:44 صباحاً - تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عن سبب عدم اتخاذها وزوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان خطوة التفكير في إنجاب طفل ثاني بجانب طفلهما الأول يوسف.

كلام ليلى اسكندر جاء ردا على سؤال من قبل احد متابعيها والذي سألها “بتفكري تجيبي بيبي ثاني” لتجيبه قائلة “كثير عبالي بس من وين يا حسرة”.

وتابعت ليلى اسكندر “من وين منضل عم نشتغل كل الوقت” لتضيف ضاحكة بدنا نعيش ويوسف باسم الله عليه ويالله” في إشارة الى اكتفائها بطفلها يوسف في الوقت الحالي.

وكانت ليلى اسكندر قد تحدثت مع متابعيها حول مفهوم الجمال ومعاييره، وردت على تعليق “جمالك مريح للعين، وقالت “إيش الجمال.. ترى أنا مو حلوة، والله مو جميلة يعني مناخيري كبيرة فيها عضم وحواجبي ما أشيلها وما أحط ميكاب، لكن الجمال بالنسبة للناس صار شيء ناجر”.

وكانت ليلى اسكندر، قد أعلنت انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان في 31 يوليو/تموز من عام 2020، بعد مرور عدة سنوات على زواجهما، حيث كتبت في منشور عبر “سناب شات” قالت فيه: “أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان”.

لكها أعنت لاحقًا عودتهما، بكتابة منشور عبر حسابها الخاص على موقع “انستغرام”، قالت فيه “ما شاء الله تبارك الله، الحمد الله وصل بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك دائما الحب ينتصر وهو الخبر الذي أسعد الجمهور بعد أن تصدرت أخبار الثنائي محركات البحث لعدة أيام.