محمد الفلاح - معز مسعود وحلا شيحة يقاضيان طارق الشناوي

الإثنين 23 أغسطس 2021

قرر الداعية المصري معز مسعود، زوج الفنانة حلا شيحة مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي، بدعوى الإساءة له ولزوجته، والتدخل في حياتهما الشخصية.



وجاء قرار "معز" عقب التصريحات التي أطلقها "الشناوي" عليه هو وزوجته حلا شيحة، خلال استضافته في برنامج "نص الكلام"، مساء السبت.

وقال مسعود، في رسالة موجهة للشناوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طارق الشناوي، تعمّدت الإساءة لشخصي، وأهل بيتي كثيرًا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة، وتعدّيت على حياتي الشخصية، وأسأت لي، ولزوجتي، وأهلها".

وأضاف معز: "من واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعًا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

وكان الشناوي، قد صرح خلال استضافته في البرنامج بأن تركيبة الفنانة حلا شيحة بها شيء خطأ، وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت بشخصيتها خلال الفترة الأخيرة- بحسب تصريحاته-، لافتًا إلى أنها كانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.

وأضاف الشناوي، أن "حلا" لم تكن لديها قدر من الانضباط الكافي بعد عودتها من كندا، منوهًا إلى أن معز مسعود استغل التناقض بشخصية حلا، واتخذها "كتربة صالحة لتحقيق أهدافه" على حد تعبيره.

وأوضح أن معز مسعود يستخدم ورقة حلا شيحة لتمرير آرائه الغريبة، مشيرًا إلى أنه توقع أن ترتدي الفنانة شيري عادل الحجاب بعد زواجها منه، لكنها كانت متحفظة في ملابسها فقط بعد الزواج منه لأن شخصيتها قوية مقارنة بشخصية "حلا"، بحسب قوله.

وذكر أن "مسعود" يحاول الترويج لنوع من الفن الشرعي الملتزم بمعايير غير فنية، كما فعل الإخوان عند بدايتهم العام 1928.

وأضاف أن "معز" هو أكثر من يحرك الأمور كعرائس الماريونيت، وحلا هي الضحية، لافتًا إلى أنه كان ممن تحمسوا لشيحة في بدايتها لأن دمها خفيف، ولديها حضور ووجه مريح، لكن كان هناك شيء ما منعها من قيادة موهبتها بشكل حقيقي.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة قررت اعتزال الفن، وعودتها للحجاب للمرة الثانية بعد زواجها من مواطنها الداعية المصري معز مسعود، وأثارت جدلًا مؤخرًا بسبب خلافها مع زميلها تامر حسني حول مشاهد غير راضية عنها بفيلم "مش أنا".