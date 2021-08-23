أحمد زاهر وهنادي مهنا في كواليس "كدبة كبيرة" بمسلسل "ورا كل باب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد زاهر بصحبة الفنانة هنادي مهنا في كواليس تصوير حدوتة "كدبة كبيرة" بمسلسل "ورا كل باب".

ونشر زاهر، الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مسلسل (ورا كل باب) حدوتة (كدبة كبيرة) قريبا جدا.. أحمد زاهر، هنادي مهنا، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجي.. انتظرونا".

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.