رنا سماحة تتجاهل تساؤلات حذفها صورها مع سامر أبو طالب.. وتنشر هذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تجاهلت الفنانة رنا سماحة، الحديث حول حذفها صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب من صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" وإلغاء متابعته، وقامت بالترويج لحفلها الغنائي المقبل.

ونشرت رنا، فيديو لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "على ميعادنا يوم الثلاثاء ٧ سبتمبر بساقية الصاوي قاعة النهر.. استنوا مفاجآت حلوة في الحفلة إن شاء الله".

وقالت سماحة، بالفيديو: "حبايب قلبي الغاليين، ميعادنا يوم الثلاثاء في الساقية، مجهزالكم فقرات حلوة أوي، وأفكار جديدة، وأغاني جديدة مسمعتوهاش مني قبل كده، عشان بقالنا فترة طويلة ما اتقابلناش مع بعض.. هستناكم اوعوا ماتجوش" .

وكانت الفنانة رنا سماحة، قامت خلال الساعات الماضية، بحذف صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، من صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، كما قامت بإلغاء متابعة زوجها.

وعلى صفحته بموقع إنستجرام، قام "سامر" بحذف الصور التي جمعته بزوجته، ما عدا صورة واحدة جمعتهما قبل زواجهما، ما أثار تساؤلات حول سبب ذلك.

وكانت "رنا" قد كشفت عن حملها بصورة لها يوم الجمعة الماضي.

واحتفلت رنا سماحة بزفافها على الملحن والمطرب سامر أبوطالب في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق.