نانسي عجرم تلاعب ابنتها الصغرى في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها، صورًا تجمعها بابنتها الصغرى "ليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت نانسي في الصور وهي تلاعب ابنتها من داخل منزلها، وعلّقت: "هي جزء من نهاري، وأنتوا كيف عم تقضوا وقتكم؟".

يذكر أن نانسي عجرم، احتفلت بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير 2019، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسم "ليا"، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم، مساء الجمعة الماضية، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها التي شاركها الجمهور في غنائها.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا أحدث كليباتها بعنوان "سلامات" من ألبوم Nancy10، من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة، وإخراج سمير سريافي.