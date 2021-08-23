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رسالة كارمن سليمان للفخراني بعد انتهاء عرض "ياما في الجراب يا حاوي" بالإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة كارمن سليمان، رسالة للفنان القدير يحيى الفخراني والمخرج مجدي الهواري، بعد انتهاء عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بالإسكندرية.

ونشرت كارمن، صورا من آخر ليلة عرض بالمسرحية، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله على نجاح مسرحية (ياما في الجراب يا حاوي) في الإسكندرية.. يا رب نكون أسعدناكوا.. وعايزة أشكر دكتور يحيى الفخراني وأستاذ مجدي الهواري على مساعدتهم الدائمة ليا عشان أوصل للمستوى ده".

وأضافت: "هنستناكوا في القاهرة على مسرح كايرو شو بكايرو فيستيفال سيتي بداية من ٢٦ أغسطس".

وبدأ عرض المسرحية يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية ولمدة 5 ليال حتى 22 أغسطس.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري .

يشارك في بطولتها يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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