طارق دعكور يتعاقد على تحويل رواية "الشيراتون" إلى فيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعاقد الروائي طارق دعكور، مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي على تحويل روايته "الشيراتون" لفيلم سينمائي.

"الشيراتون" هي أحدث روايات "دعكور" ويشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٢ وسيتم تحديد كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة، بعد اختيار مخرج أبطاله.

وقال دعكور إنه خلال الأحداث تنقلب الرواية في سياق درامي بين أحداث وأشخاص وأماكن لا يربطها أكثر من كونها بقايا ذكريات، باحثة عن إجابات معلقة لأسئلة الانتقاء العشوائي لما تختار الذاكرة أن تحصن في مخابئها.