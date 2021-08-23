"ملكة جمال الفن".. الجمهور يغازل نسرين طافش في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، وعلّقت: "السعادة ليست مقصدًا إنها رحلة، السعادة ليست غدًا إنها الآن، السعادة ليست بالاعتماد على الآخرين إنها قرار".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمرة، قشطة بالفراولة والآيس كريم على عسل أبيض من النوع الفاخر، أحبك، ملكة جمال الفن، الحب، منورة يا غالية، قمر ما شاء الله".

جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل "المداح" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز وغيرهم.

كما تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "في القلب"، بطولة النجوم: خالد سليم ومنة فضالي وهالة فاخر وسوسن بدر وإخراج مرقس عادل.