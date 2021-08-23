“تعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها”.. معز مسعود يتوعد طارق الشناوي باللجوء الى القضاء

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - عبر الداعية المصري معز مسعود غن غضبه من تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي التي أطلقها خلال استضافته في برنامج “نص الكلام”، حيث اتهمه بالتعدي على حياته الشخصية والاساءة له ولزوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة واهلها.

وتوعد معز مسعود الناقد الشهير باللجوء الى القضاء كي يردع من يقحم نفسه في الحياة الشخصية للاخرين، حسب تعبيره.

وكتب معز مسعود في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “‏طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية”.

طارق الشناوي: تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية. pic.twitter.com/eH8S49Zr4Z — Moez Masoud (@MoezMasoud) August 22, 2021

يأتي ذلك بعد اعتبار طارق الشناوي إن تركيبة حلا شيحة بها شيء خاطئ وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت بشخصيتها خلال الفترة الأخيرة. وقال “الشناوي” أن حلا لم يكن لديها قدر من الانضباط الكافي بعد عودتها من كندا، منوهًا إلى أن معز مسعود استغل التناقض بشخصية حلا واتخذها كتربة صالحة لتحقيق أهدافه.

بدوره رد طارق الشناوى، على كلام معز مسعود، قائلا إنه لم يصرح بشىء لم يقله والد الفنانة حلا شيحة، بينما معز نفسه هو السبب فى تطور الأمور وتحويل الموضوعات الشخصية إلى موضوعات عامة.