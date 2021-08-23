“استنوني مع صاحبة اسعاد”.. احمد حلمي يمازح منى زكي وينشر هذا الفيديو الطريف لها

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - مازح الفنان االمصري أحمد حلمى، زوجته الفنانة منى زكى، ونشر فيديو طريف لها، وهى تحاول تسجيل برومو لحلقتها المرتقبة فى برنامج صاحبة السعادة، مع الفنانة إسعاد يونس.

وتظهر منى زكى فى الفيديو وهى تحاول تسجيل فيديو ترويجي للحلقة، لدعوة متابعيها وجمهورها لمشاهدة الحلقة، إلا أنها فشلت فى قول الكلام بالترتيب المناسب، وقالت :”استنونى مع صاحبة إسعاد فى..” ثم قالت “حبيبي انا ما بعرفش اقول الحاجات دي بجد”

وعلق حلمى على الفيديو الذى طلبت منه منى زكي عدم نشره بالقول :” اوعي حد يقول لها اني نزلت الفيديو”.

وكانت قد ظهرت إسعاد يونس، في فيديو مع منى زكى من كواليس مشاركتها في برنامج “صاحبة السعادة”، حيث عبرت عن سعادتها باستضافة منى زكى، قائلة: “أنا سعيدة سعادة مش عادية وأحلى حاجة في البرنامج ده إنى بشوف ولادي مش صحابي اللى بعشقهم طول عمري”.

وردت النجمة منى زكى، على ترحيب اسعاد يونس بها في كواليس برنامج “صاحبة السعادة”، قائلة: “احنا بنموت فيكي وأنتى احلى حاجة بتحصل بتدينا طاقة إيجابية”، كما شاركت الفيديو على حالتها الخاصة بموقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “ست الكل البهجة والسعادة، شكرا وشرف كبير”.