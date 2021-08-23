شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى بعد "بعتذر لك": قررت عدم الغياب وفى مرحلة اختيار عدة أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم حلمى عبد الباقى، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها مؤخرًا على أغنية "بعتذر لك" التي تخطت حاجز مليون مشاهدة وأشاد بها عدد كبير من نجوم الغناء منهم حماده هلال وعصام كاريكا وغيرهم.

وقال عبدالباقى في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى وتلقيت إشادات قوية من داخل الوسط الفني وخارجه خاصة أننى قدمت الأغنية بشكل مختلف وجديد عليا تفاجأ به الجميع.

وأضاف أنه قرر عدم الغياب عن الساحة الغنائية مرة أخرى وحاليًا في مرحلة اختيار أكثر من أغنية لتنفيذها خلال الفنرة المقبلة.

أغنية "بعتذر لك" من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية التى تنصف المرأة، حيث تدور قصتها حول أن الشخص الذى يحب ويعتبر حبيبته كل شيء بالنسبة له.

وأهدى النجم حلمى عبد الباقى أغنية "بعتذ رلك" إلى "أى شخص مزعل حبيبته" وتقول كلماتها: "بعتذر لك إنى سيبتك بعد ماتعلقت بيا، بعترفلك كنتى مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتى ونسى في عز سهرى كنتى واقفة سنين في ضهرى مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا".

وخضع مؤخرا حلمى عبد الباقى لجلسة تصوير جديدة ظهر من خلالها بأكثر من لوك، حيث ارتدى ملابس كاجوال.