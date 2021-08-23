سمية الخشاب غاضبة وتهاجم “الزومبيز” بعد صورتها المثيرة للجدل

كتب امير فتحي في الاثنين 23 أغسطس 2021 02:45 صباحاً - ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على تعليقات الجمهور بعد تداول صورة نشرتها بالتزامن مع احتفال طليقها الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، والذي أقيم في حفل بسيط بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

وكتبت سمية الخشاب إنه يوجد بعض الأشخاص الذين يحاولون فبركة الصور والتعليقات لتصعيد الأزمات بينها وبين طليقها.

وأضافت سمية الخشاب عبر حسابها على “تويتر”: “حبايبي اللي لسة موصلوش لـ2021، في حاجه اسمها سكرين شوت مفبركة يعني ممكن حد يكتبلكوا تويتة أو بوست أو حتي يفبرك واتساب شات في أقل من 10 دقايق، فياريت اللي يشوف حاجة ميصدقهاش إلا لما يروح الحساب اللي منزلها ويلاقيها لايف قدامه، شغلوا مخكم عشان تبقوا شاطرين مش زومبيز”.

وتابعت: “ياما بنات مراهقات تأذوا جدا من الموضوع ده وياما أهاليهم صدقوا سكرين شوتس شاتس مفبركة وبوستات مفبركة لمجرد إن شخص مريض قص الاسم وحطه على اسم بوست كاتبه من أكاونت مزيف وضبط السكرين شوت ووراها لأهاليهم، متمشوش ورا أي تويته أو بوست أو شات واتساب إلا لما تشوفوهم لايف وخلوا بالكم”.

وأعربت سمية الخشاب عن غضبها من ربط البعض صورتها بما يتم تداوله، فكتبت تغريدة:”يعني بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهمتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم”، وعادت سمية وحذفت التغريدة بعد وقت قليل، ما زاد من إثارة الجدل والغموض حول تغريدتها .

يأتي ذلك رغم ثبوت نشر الصورة المثيرة للجدل على صفحة سمية الخشاب الرسمية على، وعدم حذفها، والتي فسرها البعض على أنها مسيئة لطليقها أحمد سعد ونشرتها بمجرد إعلان عقد قرانه.

يذكر أن سمية الخشاب تزوجت من أحمد سعد عام 2018 وأعلنت انفصالها عنه في الـ 2019 واستمرت خلافاتهما بعد الطلاق ووصلت إلى أروقة المحاكم.

وكان أحمد سعد قد احتفل بزيجته الرابعة من مصممة الأزياء علياء بسيوني، فنشر مجموعة صور له برفقة عروسته، كما وجه رسالة لكل من هنأه بعد عقد قرانه من خلال مداخلة تلفزيونية قال فيها :” شكرا لكل الناس اللي باركتلي وفرحتلي، إحساس جميل أشعر به لأول مرة”.