شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تمازح أحمد حلمى بعد فيديو برومو صاحبة السعادة: خيانة ميصحش كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت النجمة منى زكى، مع الفيديو الطريف الذي شاركه زوجها الفنان أحمد حلمي، وهى تحاول تسجيل برومو لحلقتها فى برنامج "صاحبة السعادة"، مع إسعاد يونس، ولا تستطيع أن تقدم إعلان للحلقة ليفاجئها "حلمي" بمشاركة الفيديو الطريف على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلقت منى زكي بعد انتشار الفيديو مازحة: "خيانة ميصحش كده".



منى زكى ترد على فيديو احمد حلمى

مازح الفنان الكوميدى الكبير أحمد حلمى، زوجته الفنانة منى زكى، ونشر فيديو طريف لها، وهى تحاول تسجيل برومو لحلقتها فى برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس.

وتظهر منى زكى فى الفيديو وهى تحاول تسجيل برومو للحلقة، لدعوة متابعيها وجمهورها لمشاهدة الحلقة، إلا أنها فشلت فى قول الكلام بالترتيب المناسب، وقالت :"استنونى مع صاحبة إسعاد فى..".

وبعد محاولة فاشلة فى تسجيل البرومو، مازحت منى أحمد حلمى، وقالت له: "مبعرفش أقول الحاجات دى بجد"، وطالبها حلمى بمحاول التسجيل مرة أخرى، وقالت له: "أنا اتبسطت بس مش هعرف أقول البرومو، خلاص متصورش، بجد ماتنزلش دا نبقى نصور واحد تانى"، ليرد عليها :"أكيد مش هنزل الهبل دا، الناس تقول علينا إيه عبط".

وعلق حلمى على الفيديو الذى نشره عبر فيسبوك :" اوعي حد يقول لها اني نزلت الفيديو".

وكشفت الإعلامية إسعاد يونس عن ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، حيث تستضيف النجمة منى زكى في حلقة من جزئين يعرض الأول يوم الاثنين المقبل الساعة 11 مساءً، وطرحت إسعاد برومو الحلقة على حسابها بموقع "انستجرام".