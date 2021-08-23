شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العربى طرقان وهلا رشدى يشعلان مهرجان القلعة بأجمل الأغنيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب والملحن طارق العربى طرقان، حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29، وشاركه في الحفل أبناؤه محمد وديما وتالا، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى.

وحرص طارق العربى طرقان فى بداية الحفل على تقديم التحية إلى مصر وشعبها، ليواصل بعدها تقديم أشهر أغانى أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة التي تفاعل معه الحضور، من بينها، سيمبا، ومدينة النخيل، باتمان، صقور الأرض، كوكب تاريخ، سلاحف النينجا، داى الشجاع، ماوكلى، المحقق كونان، كابتن ماجد، دراجون بول، سابق ولاحق.

ولم تكن هذه الليلة مقتصرة على هذا الحفل، فقدمت المطربة الشابة هلا رشدى، مجموعة من أغنيات الزمن الجميل، إضافة إلى بعض أغنيات الوقت المعاصر، منها، ألف ليلة وليلة، على بالى، إن راح منك يا عين، ابن مصر، بحبك وحشتينى، حلاوته، قال جانى بعد يومين، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور الحاضر.

طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة



طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة (10) طرقان يقدم التحية لمصر وشعبها ويشعل المحكى بذكريات سيمبا وماوكلى وجولة غنائية مع هلا رشدى فى القلعة (10)