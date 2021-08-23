شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين دولار حصيلة إيرادات فيلم Jungle Cruise فى عطلة الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم النجم العالمى دواين جونسون الجديد Jungle Cruise بـ حوالى 4 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصل مجموع الإيرادات إلى 160 مليونًا و239 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد طرح العمل يوم 30 يوليو الماضى بـ مختلف دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Jungle Cruise بين 88 مليونًا و39 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و72 مليونًا و200 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغيرعبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.