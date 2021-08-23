شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تستعيد ذكرياتها بصورة مع والدها: "كنز حياتى ربنا يقومك بالسلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة مي كساب، ذكرياتها مع والدها بصورة تجمعهما من حفل زفافها، ونشرت الصورة على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وتمنت تعافيه من وعكة صحية، ووجهت رسالة لوالدها قائلة: "بابا أغلي ممتلكاتي وكنز حياتي ربنا يقومك بالسلامة ويطول في عمرك ويخليك لينا لأننا من غيرك ولا حاجة".



مى كساب مع والدها

وتوالت رسائل الدعم والدعاء لوالد الفنانة مي كساب، بعد مشاركتها صورتها مع والدها التي تعود لحفل زفافها، واعلان مروره بأزمة صحية، وتمنى متابعوها له التعافي والاطمئنان عليه.



مى كساب ووالدها

وفى وقت سابق، أعلنت الفنانة مى كساب عن انتهاء ألبوم زوجها المغنى أوكا، وكشفت مى فى تعليقها على الصورة سر الاسم الذى أطلقه زوجها "أوكا" على الألبوم، وذلك فى تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث كتبت "بصراحة شديدة جدًا جدًا ومش عشان جوزى أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقى موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا فى كل حاجة، بإذن الله تتبسطوا قريبا جدا ألبوم محمد صلاح 2021".

وأضافت مى كساب: "ملحوظة.. أوكا اسمه الحقيقى محمد صلاح والأغنية دى بيحكى فيها حكايته مع المزيكا".

وفى تدوينه أخرى عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كتبت مى كساب "الحمد لله النهاردة سلمنا ألبوم أوكا الجديد محمد صلاح، إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجة.. كلمات وألحان توزيع أداء ميكس ماستر، تعب شهور، ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييى".