شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أمير كرارة، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هند حسني، ونشر كرارة صورة تجمعه بزوجته على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام".

ووجه لها رسالة، قائلا: " كل سنه وانتي طيبه حبيبتي ربنا يخليكي ليا ودايما وسطينا"، ولقت رسالة التهنئة تفاعلا كبيرا من محبي النجم أمير كرارة ومشاركته في الاحتفال بعيد ميلاد زوجته.



امير كرارة على انستجرام

وقبل أيام، احتفل النجم أمير كرارة، بعيد ميلاد ابنته ليلى، ونشر عبر خاصية حسابه على "إنستجرام"، صور تجمعهما خلال الاستمتاع بقضاء إجازتهما الصيفية فى البحر، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وانتي أحلى لولا في الدنيا".

كما حرص ابنه الأكبر "سليم" على تهنئة شقيقته بعيد ميلادها، ونشر صورة لها عبر حسابه مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأحسن أخت".



امير كرارة وزوجته

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان 2022، ويتعاون في العمل مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان من 2020.

وعقد امير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذى سيكون مفاجأة في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.