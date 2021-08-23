شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ترحب بمنى زكي في كواليس تصوير حلقة جديدة بـ"صاحبة السعادة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة الكبيرة إسعاد يونس، في فيديو مع النجمة منى زكى من كواليس مشاركتها في برنامج "صاحبة السعادة"، تعلن فيها إسعاد يونس استضافتها بالبرنامج.

وعبرت "إسعاد" في الفيديو الذي شاركته على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، عن سعادتها باستضافة منى زكى، قائلة: "أنا سعيدة سعادة مش عادية وأحلى حاجة في البرنامج ده إنى بشوف ولادي مش صحابي اللى بعشقهم طول عمري".

وردت النجمة منى زكى، على ترحيب اسعاد يونس بها في كواليس برنامج "صاحبة السعادة"، قائلة: "احنا بنموت فيكي وأنتى احلى حاجة بتحصل بتدينا طاقة إيجابية"، كما شاركت الفيديو على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "ست الكل البهجة والسعادة، شكرا وشرف كبير".



منى زكى على انستجرام

وكان قد مازح الفنان الكوميدى الكبير أحمد حلمى، زوجته الفنانة منى زكى، ونشر فيديو طريف لها، وهى تحاول تسجيل برومو لحلقتها فى برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس.

وتظهر منى زكى فى الفيديو وهى تحاول تسجيل برومو للحلقة، لدعوة متابعيها وجمهورها لمشاهدة الحلقة، إلا أنها فشلت فى قول الكلام بالترتيب المناسب، وقالت :"استنونى مع صاحبة إسعاد فى..".

وبعد محاولة فاشلة فى تسجيل البرومو، مازحت منى أحمد حلمى، وقالت له: "مبعرفش أقول الحاجات دى بجد"، وطالبها حلمى بمحاول التسجيل مرة أخرى، وقالت له: "أنا اتبسطت بس مش هعرف أقول البرومو، خلاص متصورش، بجد ماتنزلش دا نبقى نصور واحد تانى"، ليرد عليها :"أكيد مش هنزل الهبل دا، الناس تقول علينا إيه عبط".