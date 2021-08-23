شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: لم أصرح بما لم يقله والد حلا شيحة.. ومعز مسعود أخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الناقد الفنى طارق الشناوى، على إساءة الداعية الشاب معز مسعود، قائلا إنه لم يصرح بشىء لم يقله والد الفنانة حلا شيحة، بينما معز نفسه هو السبب فى تطور الأمور وتحويل الموضوعات الشخصية إلى موضوعات عامة.

كان معز مسعود قد كتب عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، معلنا عزمه إقامة دعوى ومقاضاة الناقد طارق الشناوى بتهمة الإساءة إليه وإلى زوجته الفنانة حلا شيحة وأهلها، على حد زعمه، وأنه تدخل في حياتهم الشخصية خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية.

وأوضح الناقد طارق الشناوى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" ما حدث قائلا: "الكلام اللى قلته ليس منى ولكن من كلام والد حلا شيحة عندما قال ان ابنته اختطفت، فكان معز مسعود يرفع دعوى على الأب مش عليا".

وأضاف طارق الشناوى: "أنا لم أدلِ بشيء خلال اللقاء التليفزيونى لم يقله الأستاذ الفنان الكبير أحمد شيحة والد حلا، وقلت كل ما قاله الوالد وأعربت عن حزنى بحدوث تراشق بين أب وابنته على الملأ، فأنا مستغرب بإقامة معز مسعود دعوى ويشغل القضاء لأن وقت القضاء أثمن بكثير من أن نبدده في شيء ليس له علاقة بالقضاء.

وتابع طارق الشناوى: "معز مسعود أخطأ بأنه تحدث هو وزوجته على الملأ وجعل القضية من شخصية إلى عامة؛ لأنه هو من بدأ مخاطبة زوجته على السوشيال ميديا، إذن هو من أحال الشخصى إلى عام، فعلى سبيل المثال لو إحنا أصحاب وليا عتاب عندك هاقوله في التليفون وترد عليا، لكن لو اتكتب على الصفحة يبقى من حق أى حد معدي يقول رأيه سواء قال انت صح أو غلط".

واستكمل طارق الشناوى: "أنا لم أقتحم شيئا خاصا وكل ما تحدثت عنه كان عاما عندما قال الأب بأن ابنته مختطفة، وهو ما أعلنه في أكثر من قناة فضائية، إضافة إلى ذلك هو أن الزوج والزوجة ناقشا قضيتهما على الملأ، إذن من حق أي إنسان أو صحفى أو ناقد أن يقول رأيه؛ لأن معز مسعود هو من أحال الخاص إلى العام وليس طارق الشناوى، وأنا أبديت رأيى فيما هو معلن، وكلمة اختطاف من عند والدها وهو فنان كبير ورجل قد الكلمة التى يقولها، وأنا مستغرب منه ومستاء من كلامه الذى يسيء لشخصه تماما.