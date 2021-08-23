شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد نبيل ينافس فى مهرجان جامعة القاهرة بمسرحية "الحية السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم فريق مسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة عرضًا مسرحيًا بعنوان "الحية السوداء" من تأليف إسماعيل إبراهيم وإخراج محمد نبيل، ضمن منافسة مهرجان جامعة القاهرة للعروض الطويلة، وبدأ العرض يوم الجمعة الماضي 20 أغسطس، ويعرض علي مسرح كلية الحقوق.

عرض "الحية السوداء" بطولة عبد الرحمن إبراهيم ( إدوارد التيتش)، وليد كمال (ماينارد)، سهيلة خالد (أرماندا)، محمد صلاح (جراهام)، نجلاء سعيد (كارلا)، عبد الله محمد (فاريان)، عمر عبد اللطيف (دون سيان)، محمد عمر (باول)، طاهر مختار (جاك)، محمد عبد المنعم (فودل)، محمود عامر (ستيفن)، الحسن أحمد (لينرد)، خالد محمود (سميث)، عبد الوهاب جمال (ويليام)، روان عصام (روز)، عبد الله محمد (تتش الأب)، مريم عبد المنعم (لويزا الأم)، معاذ نبيل (إدوارد الطفل)، خالد سليمان (دانيال)، جيهان السيد (مارسيليا)، هشام محمد (كوليتش)، روان وليد (ديانا)، هدير نبي (سولنيرا)، زياد رمضان (كولان)، محمد عادل (كريستوف).

والعرض إعداد وتنفيذ موسيقي محمد عبد الله، إضاءة محمود الحسيني، ديكور روماني جرجس، ملابس مروة ماهر، مكياج نادين عبد الحميد، استعراضات ومعارك إسماعيل مصطفي، مخرج مساعد حازم عزت، مخرج منفذ إسماعيل مصطفي، رئيس الفريض عمر هشام كاريكا، المسؤل الإداري للفريق عبد الرحمن إبراهيم، ويقدم القائمون علي العرض الشكر لوكيل الكلية وقائم بأعمال عميد الكلية الأستاذ عبد الهادي العوضي.