بعد نشره الفيديو.. رسالة تهديد من منى زكي إلى أحمد حلمي (تسجيل صوتي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة منى زكي رسالة تهديد طريفة إلى زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد نشره لفيديو لها منذ ساعات تحاول من خلاله الترويج لحلقتها مع "صاحبة السعادة".

وعبرت منى عن صدمتها من نشر زوجها للفيديو، قائلة: "بتهزر يا حلمي أنت نزلت الفيديو بجد! الناس يقولوا إيه عليا عبيطة مثلا! ماشي أكيد عندي ليك فيديوهات كتير، مش هتنازل أبدا إني أعمل فيك حركة زي دي، مكنش ليه لازمة ينزل فعلا".

ونشر أحمد حلمي تسجيل للمحادثة التي جمعته بزوجته، وعلق: "مش أنا اللي اتهدد.. طيب أهوه".

وكان الفنان أحمد حلمي، شارك جمهوره، مقطع فيديو طريف لزوجته الفنانة منى زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "زكي" في الفيديو وهي تشوق جمهورها لحلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إلا أنها لم تكمل حديثها بسبب الذباب الموجود في الشارع قائلة "الدبان كتير أوي"، وطالبت زوجها الفنان أحمد حلمي بإغلاق التصوير، إلا أنه خدعها وأكمل التصوير دون علمها.

وعلق أحمد حلمي على الفيديو: "اوعى حد يقولها إني نزلت الفيديو".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

بينما أخر أعمال منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021، مع النجوم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.