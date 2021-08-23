"لحقوني في المستشفى".. عادل الفار يكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان عادل الفار، تطورات حالته بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وقال "الفار" في مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، إنه دخل في غيبوبة لمدة 48 ساعة، وظل في المستشفى 12 يوما إلى أن تعافى تماما من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وتابع: "روحت المستشفى لحقوني، وبمجرد دخولي أجريت عدة تحاليل وأشعة، واهتموا بيا خلال فترة تواجدي بها، والدكتور أشرف زكي إنسان محترم جدا وغير عادي، ولم يتركني وبيتصل بيا، وكلف الفنانة نهال عنبر بالتواصل معي وحل جميع الأمور وتقديم جميع التسهيلات لي، وأيضا الفنان حلمي عبد الباقي وسامح يسري وخالد عجاج سألوا عليا".

وتابع أنه لم يجد أي اهتمام من بعض الزملاء في الوسط الفني وخاصة جيله ودفعته ومنهم مصطفى قمر ومحمد فؤاد، مؤكدا أن هذا الأمر أصابه بالحيرة وعدم فهم ما يحدث.

وأضاف، أنه سوف يستأنف نشاطه الفني بعد عدة أيام كي يطمئن أكثر على حالته، موجهًا الشكر لكل متابعيه ومحبيه الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته وأغمروه بمشاعر الحب والاهتمام.

جدير بالذكر أن الفنان عادل الفار، بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات وتقليد الفنانين والمشاهير، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأعمال ومنها أفلام "هيستريا"، و"فيلم هندي"، و"شجيع السيما"، ومسلسلات مثل "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و"يوميات مصري" و"صاحب السعادة".