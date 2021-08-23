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عمر الشناوي يحيي ذكرى رحيل جده بهذه الكلمات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان الشاب عمر الشناوي ذكرى رحيل جده الفنان الكبير كمال الشناوي، التي توافق يوم 22 أغسطس الجاري.

ونشر عمر صورة لجده الراحل، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الله يرحمك ويحسن إليك".

وتوفي الفنان كمال الشناوي، في 22 أغسطس عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ومن جانب آخر؛ كانت أخر أعمال عمر الشناوي حكاية "قولي لأحمد"، ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي، وتأليف إياد صالح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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