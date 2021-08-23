عمر الشناوي يحيي ذكرى رحيل جده بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان الشاب عمر الشناوي ذكرى رحيل جده الفنان الكبير كمال الشناوي، التي توافق يوم 22 أغسطس الجاري.

ونشر عمر صورة لجده الراحل، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الله يرحمك ويحسن إليك".

وتوفي الفنان كمال الشناوي، في 22 أغسطس عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ومن جانب آخر؛ كانت أخر أعمال عمر الشناوي حكاية "قولي لأحمد"، ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي، وتأليف إياد صالح.