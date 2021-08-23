إدوارد يهنئ جمهوره بعيد السيدة العذراء .. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان إدوارد جمهوره ومتابعيه بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم.

ونشر "إدوارد" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وإحنا طيبين".

وعلّق بعض الفنانين على الصورة، وكتبت الفنانة نور اللبنانية: "أمين"، بينما كتبت بدرية طلبة: "كل عام وأنتم بخير"، وعلّقت إيمان أيوب: "وأنت بألف خير" وغيرهم.

يذكر أن إدوارد شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، وأحمد السقا، ومسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف.

وأنهى أقباط مصر يوم السبت، صومهم الذي استمر خمسة عشر يوما كاملة، بدايةً من 7 أغسطس الجاري، استمرت فيه أمسيات روحية وتماجيد يومية للسيدة العذراء، حيث تحتفل الكنائس المصرية الأرثوذكسية، في 22 أغسطس من كل عام، بعيد إصعاد السيدة العذراء مريم -حسب العقيدة المسيحية-، بجميع الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية.