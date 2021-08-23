مي عمر جذابة ودرة بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل جذاب من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "بحب الناس الرايقة".

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمان أيوب

نشرت الفنانة إيمان أيوب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بصورة جديدة له من داخل "الجيم"، خلال ممارسته رياضته اليومية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون أنيق، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر أنيق، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.