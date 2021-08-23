"أساء إلى شخصي وأهل بيتي".. معز مسعود يعلن مقاضاة طارق الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الداعية والمنتج الفني معز مسعود، عن مقاضاته الناقد الفني طارق الشناوي، بعد تصريحاته عنه وزوجته الفنانة حلا شيحة خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" عبر قناة "النهار".

وكتب مسعود، عبر حسابه على موقع "تويتر": "طارق الشناوي.. تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

وكان الناقد الفني طارق الشناوي تحدث عن الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية والمنتج معز مسعود، خلال حواره مؤخرا ببرنامج "نص الكلام" عبر قناة "النهار"، لافتا إلى أنه توقع أن تعود "حلا" للحجاب مرة أخرى بعد زواجها من "معز"، مشيرا إلى أنها لم تتعافى من فترة 12 عاما ابتعدت فيها عن الفن وحرّمته وتعرضت لغسيل مخ، حسب وصفه.