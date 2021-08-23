شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت سعد منتج "ميني بار": نضال الشافعي أخويا وصاحبي ومفيش أي خلافات بيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج مدحت سعد، منتج فيلم "ميني بار"، تعليقا على الأخبار التي تناولت تعرض الفنان نضال الشافعي لانفجار فى القولون؛ بسبب ضغوط العمل في الفيلم، وبسبب الخلافات بين الطرفين: "نضال الشافعي أخويا وصاحبي، وأنا معاه في المستشفى طول الليل، ومفيش أي خلافات، ده اخويا وصاحبي من غير الفيلم وملتزم جدا وابن ناس".

نضال الشافعى والمنتج مدحت سعد من كواليس "ميني بار"

وأضاف سعد، " نضال كان في الفيلم وعنده مسلسل وده تسبب في ضغط عليه والأمراض بتاعة ربنا وألف سلامة عليه، وأنا رايح له تاني، وأهم حاجة عندي صحة النجم نضال الشافعي وبيني وبينه مفيش أي حاجة غير كل خير".

وأشار مدحت سعد، إلى أنه مع الدكتور أشرف زكي يتابع حالة وعلى تواصل مع زوجته.

ومن جانبها قالت السيدة هند، زوجة الفنان نضال الشافعي، لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لزوجها استقرت، ولكنه يحتاج إجراء عملية أخرى بالقولون خلال شهر.

وأوضحت هند أن نضال الشافعي تعرض لضغط عصبي شديد؛ الأمر الذي تسبب في انفجار إحدى النتوءات التي كانت لدى نضال الشافعي في القولون، ودخل على أثر ذلك المستشفى ليستأصل جزءا من القولون.

وأضافت، إن دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وقف إلى جوارهما منذ اللحظة الأولى، ولم يدخر أي جهد في الأمر، وأنه يتابع حالة زوجها نضال الشافعي.

خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استئصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي ونهال عنبر.