منى زكي تفشل في تسجيل برومو إسعاد يونس.. وأحمد حلمي يخلف وعده معها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مازح الفنان أحمد حلمي زوجته النجمة منى زكي، بنشر فيديو قصير صوره لها، رغم مطالبتها له بعدم نشره.

وحاولت منى زكي تسجيل فيديو للترويج لحلقتها فى برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمة الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس.

وظهرت منى زكي في الفيديو وهي تخطئ أثناء تسجيل الفيديو، لدعوة متابعيها وجمهورها لمشاهدة الحلقة، إلا أنها فشلت في ذكر الجمل بالترتيب المناسب، وقالت: "استنوني مع صاحبة إسعاد في"، ما دفع أحمد حلمي للضحك.





وفي النهاية رفضت التسجيل، وقالت لزوجها أحمد حلمي: "بلاش تنشر الفيديو"، ووعدها حلمي لكنه قام بنشره عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" وأرفقه بتعليق ساخر قائلا: "أوعى حد يقولها إني تزلته".

كانت الإعلامية إسعاد يونس كشفت عن ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc المصرية، حيث تستضيف النجمة المصرية منى زكى في حلقة من جزئين، يعرض الأول الإثنين المقبل الساعة 11 مساءً.

وتتحدث منى زكي خلال الحلقة عن مسلسلها الأخير "لعبة نيوتن"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً واسعاً، كما تتطرق للحديث عن عملها مع النجم الراحل أحمد زكي في أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة" و"السادات" و"حليم".

