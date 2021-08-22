الموت يفجع الفنانة المصرية جميلة عوض ووالدتها راندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت جدة الفنانة المصرية جميلة عوض، التي أعلنت عبر حسابها الشخصي بتطبيق "أنستقرام" خبر الوفاة.

وأعادت جميلة عوض نشر "ستوري" أحد أصدقائها، والتي كتبت: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض"، وتم تشيع الجنازة من مسجد الأرقم بمدينة نصر.

يذكر أن جميلة عوض من مواليد 6 أبريل/نيسان 1991، وتنتمى لأسرة تعشق الفن، فوالدها هو المخرج عادل عوض، ووالدتها هي الفنانة راندا التي شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة.

بدأت شهرة جميلة عوض بعد مسلسل يحمل اسم "تحت السيطرة" وكان آخر أعمالها مسلسل مسلسل "حرب أهلية"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشارك في بطولتة عدد كبير من النجوم مثل يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، محمود حجازي، مايان السيد، رشدى الشامي، بسنت صيام، برلنتي فؤاد وكوكبة من النجوم، والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز.