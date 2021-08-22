محمد رمضان يتقبل العزاء في وفاة والدة زوجته.. وتوافد كبير للنجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة زوجة الفنان محمد رمضان، التي وافتها المنية السبت الماضي.

وتوافد المعزون على ساحة مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، (جنوب القاهرة) لتقديم واجب العزاء في السيدة الراحلة نبيلة يوسف حلمي، والدة نسرين أبوالنجا زوجة النجم محمد رمضان.



وقف محمد رمضان في مقدمة سرادق العزاء لاستقبال المعزين، وكان في مقدمة الحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، والإعلامي خيري رمضان ومن الوسط الفني، أحمد فهمي ومصطفى كامل.

.



كان الفنان محمد رمضان، أعلن مساء السبت، وفاة والدة زوجته نسرين أبوالنجا، ونشر صورة تجمعه بزوجته ووالدتها من حفل زفافه عبر تطبيق أنستقرام، وأرفقها بتعليق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدة زوجتي.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.. العزاء الأحد بعد صلاة المغرب".





وتزوج محمد رمضان من نسرين أبوالنجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما "علي وكنز".

يذكر أن محمد رمضان أحيا الجمعة الماضي حفلا كبيرا في الساحل الشمالي، وأبهر محبيه بتقديم استعراضات مبهرة وقام بغناء مجموعة من أشهر أغانيه ومنها "مافيا، على الله، ثابت".



