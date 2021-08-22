اختيارات توم كروز في الطعام تصدم معجبيه.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الممثل الأمريكي توم كروز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لسبب طريف وغريب للغاية، وهو اختياراته الفريدة في الطعام.

ووفقاً لموقع "يونلاد" الأمريكي، شوهد "كروز" في أحد المطاعم الهندية في مدينة برمينجهام الإنجليزية، حيث يصور أحدث أجزاء سلسلة "المهمة المستحيلة".





ويبدو أن النجم الأمريكي من كبار المعجبين بالأكل الهندي، حيث التقط صورة برفقة طاقم المطعم، وهي الصورة التي أثارت صدمة وحيرة المعجبين.

وأشار أحد المعجبين في "تغريدة" إلى أن "كروز" لم يختر دجاجة "تيكا ماسالا" واحدة وإنما اثنين، وأن هذا نوع من الطمع.

ويبدو أن اختيار "كروز" أثار حفيظة المعجبين، فقال آخر: "لماذا اختارت نوع طعام يخلو من البهارات، المرة القادمة أحسن اختيار نوع الكاري يا توم".





وغرد آخر: "أن تأكل نوع كاري ثم تتبعه بآخر، هو أمر خطير بلا شك مهما كان الطعام جيداً"، فيما مزح أحدهم قائلاً: "دجاجتين تيكا ماسلا، لابد أن هضم هذه الوجبة سيكون مهمة مستحيلة".

ومن المعروف أن الطعام الهندي يتمتع بكثير من البهارات مما يجعل تناوله صعباً على المعدة، خاصة هؤلاء ممن لا يعتادون مذاقه.