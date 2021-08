"كابتن أمريكا" يعود ببطل جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي أنتوني ماكي توقيعه رسمياً عقد بطولة فيلم Captain America (كابتن أمريكا) القادم.

ووفقًا لموقع "ديدلاين" الأمريكي، لا يشكل الخبر مفاجأة لعشاق ومتابعي عالم مارفل المخضرمين، إذ شهد الجزء الرابع من سلسلة أفنجرز، "أفنجرز: نهاية اللعبة" تلميحاً بتولي فالكون راية كابتن أمريكا.



وذكر الموقع، أن أنتوني ماكي، قام ببطولة مسلسل The Falcon and the Winter Soldier ( فالكون وجندي الشتاء)، والذي دارت أحداثه بعد 6 شهور من أفنجرز: نهاية اللعبة.





وتناول المسلسل العالم بدون كابتن أمريكا، حيث يجاهد البطلين الخارقين فالكون وجندي الشتاء لرسم خريطة العالم بعد تغير كل شيء، ورغم عرض دور كابتن أمريكا على فالكون إلا أنه رفض المهمة، ووقع على عاتق الحكومة الأمريكية مهمة اختيار كابتن أمريكا القادم.

وذكر الموقع، أن الجزء القادم من كابتن أمريكا من تأليف وابتكار مالكوم سبيلمان ودلان موسون، ولم يتحدد بعد من يتولى مهمة إخراج الفيلم، وما إذا كان انضمام الممثل سيباستيان ستان (جندي الشتاء) مؤكداً أم لا.

وأوضح أن مسلسل "فالكون وجزء الشتاء" الذي صدر في بداية العام، هو أحد مشاريع المرحلة الرابعة من أعمال مارفل، ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الخامسة بفيلم كابتن أمريكا.